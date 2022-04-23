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Dünya 5 yıl önce kaybolan tek gözlü kedi öyle bir yerde bulundu ki...
Dünya

5 yıl önce kaybolan tek gözlü kedi öyle bir yerde bulundu ki...

İskoçya'da 5 yıl önce kaybolan tek gözlü kedi Dexter, açık deniz petrol platformunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 13:15:00 -
5 yıl önce kaybolan tek gözlü kedi öyle bir yerde bulundu ki...

İskoçya'da 5 yıl önce kaybolan tek gözlü kedi Dexter, açık deniz petrol platformunda bulundu. Kedinin platforma gelen bir nakliye konteynırından çıktığını belirten hayvanları koruma ve kurtarma yardım kuruluşu yetkilileri, kediyi platformdan helikopterle kurtardı.

İskoçya'da hayvanları koruma ve kurtarma yardım kuruluşu olarak çalışan İskoç SPCA, dün yaptığı açıklamada "Kedi, son beş yıldır Peterhead Hapishanesi çevresinde başıboş olarak yaşıyordu ve mikroçipini taradığımızda bir sahibi olduğunu ve bu süre zarfında aslında kayıp olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Asıl ismi 'Dexter' olan kedinin 5 yıldır Peterhead Hapishanesi'nin etrafında yaşadığı ve bir gözünün kör olması sebebiyle çevredekiler tarafından 'Tek Gözlü Joe' olarak adlandırıldığı belirtildi.

Mikroçip Sayesinde ilk Sahibi Bulundu

SPCA yetkilileri helikopterle kedinin açık deniz platformundan alınarak merkeze getirildiğini mikroçipi sayesinde asıl sahibiyle bağlantı kurulduğunu ifade etti. Açıklamada "Kaybolduğu süre boyunca kendisine iyi bakıldığı için çok mutluyuz, ancak mikroçipinin güncel olması sayesinde onu ilk sahibine kavuşturabildiğimiz için daha da mutlu olduk" denildi.

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