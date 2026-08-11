Kızılcık Şerbeti’nde bir istifa daha patladı! Ahlaksız projenin oyuncuları birer birer kaçıyor

Aile yapısını zedeleyen, dini yargıları şeffaflaştırarak ekran başında ahlaksızlık propagandası yapan Show TV’nin tartışmalı yapımı "Kızılcık Şerbeti"nde çatlaklar büyüyor. Türk toplumunun milli ve manevi değerlerini alaşağı ederek reyting devşirmeye çalışan kurgusal projenin oyuncu kadrosu peş peşe yaşanan ayrılıklarla resmen dağılma noktasına geldi. Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal'ın ardından bir ayrılık haberi daha patlak verdi.

Sözde muhafazakar bir ailenin yaşantısını çarpıtarak izleyiciye sunan ve dini değerleri ayaklar altına alan Kızılcık Şerbeti'nde kadrodan ayrılan oyuncular arasında bir yenisi daha eklendi. Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un diziye veda edeceği öğrenildi. Böylece, dizide ilk sezondan Kıvılcım ve Ömer dışında kimse kalmadı.

Show TV'nin iddialı yapımı Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar peş peşe...

Feyza Civelek’in canlandırdığı Nilay karakterinin hikayeye vedasının ardından annesini canlandıran Neslihan Yeldan ve Fethi karakterini canlandıran Barlas Kartal da fenomen diziye veda etti.

Yeni sezon hazırlıklarına yaklaşan diziden bir ayrılık daha geldi.

NURSEMA DA GİTTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kızılcık Şerbeti’nde Nursema karakterine dört sezondur başarıyla hayat veren Ceren Karakoç diziden ayrıldı.

Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Nursema Ünal’ı canlandıran Ceren Karakoç yeni sezonda dizide olmayacak.

Ağustos ayı sonunda sete çıkacak olan dizinin 18 Eylül Cuma günü 5. sezonun ilk bölümü ile ekrana gelmesi planlanıyor.

İlk sezondan bu yana ekran başındaki izleyiciye ahlak dışı dayatmalarda bulunan ve kadrosu adeta sıfırlanan projenin 5. sezonda izleyici nezdindeki çöküşünün hızlanması bekleniyor.