  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi: Yarın yeni aşamaya geçiliyor! 81 vali ile ‘Terörsüz Türkiye’ zirvesi 30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emekli maaşına haciz konulabilir mi? İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 20 adrese baskın yapıldı, gözaltılar var Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıldır görevde! Milletin iradesine sahip çıktı Terör devleti Filistinli şehitlerden bile rant peşinde: 1700 cenazeyi pazarlık kozu olarak tutuyorlar Efkan Ala’dan Ali Babacan’a ilginç gönderme! Meclis’te ‘Bambu ağacı’ diyaloğu! İşte masadaki konular: Bakan Fidan’dan Libya Çıkarması 96 şüpheli yakalandı, 69’u cezaevinde: Sosyal medyadan zehir ticaretine büyük darbe Kim barıştan yana, kim kan dökmekten yana netleşecek! Devlet babalığını yaptı
Aktüel Kızılcık Şerbeti’nde bir istifa daha patladı! Ahlaksız projenin oyuncuları birer birer kaçıyor
Aktüel

Kızılcık Şerbeti’nde bir istifa daha patladı! Ahlaksız projenin oyuncuları birer birer kaçıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kızılcık Şerbeti’nde bir istifa daha patladı! Ahlaksız projenin oyuncuları birer birer kaçıyor

Toplumun muhafazakar ve dini değerlerini hedef alıp seküler hayatı şirin göstererek ahlaki yozlaşmayı körükleyen "Kızılcık Şerbeti" isimli dizi projesinde çözülme hızlandı; kadro resmen sıfırlanırken dizide "Nursema" karakterini canlandıran Ceren Karakoç’un da projeden kaçtığı öğrenildi!

Aile yapısını zedeleyen, dini yargıları şeffaflaştırarak ekran başında ahlaksızlık propagandası yapan Show TV’nin tartışmalı yapımı "Kızılcık Şerbeti"nde çatlaklar büyüyor. Türk toplumunun milli ve manevi değerlerini alaşağı ederek reyting devşirmeye çalışan kurgusal projenin oyuncu kadrosu peş peşe yaşanan ayrılıklarla resmen dağılma noktasına geldi. Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal'ın ardından bir ayrılık haberi daha patlak verdi.

Sözde muhafazakar bir ailenin yaşantısını çarpıtarak izleyiciye sunan ve dini değerleri ayaklar altına alan Kızılcık Şerbeti'nde kadrodan ayrılan oyuncular arasında bir yenisi daha eklendi. Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un diziye veda edeceği öğrenildi. Böylece, dizide ilk sezondan Kıvılcım ve Ömer dışında kimse kalmadı.

Show TV'nin iddialı yapımı Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar peş peşe...

Feyza Civelek’in canlandırdığı Nilay karakterinin hikayeye vedasının ardından annesini canlandıran Neslihan Yeldan ve Fethi karakterini canlandıran Barlas Kartal da fenomen diziye veda etti.

Yeni sezon hazırlıklarına yaklaşan diziden bir ayrılık daha geldi.

NURSEMA DA GİTTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kızılcık Şerbeti’nde Nursema karakterine dört sezondur başarıyla hayat veren Ceren Karakoç diziden ayrıldı.

Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Nursema Ünal’ı canlandıran Ceren Karakoç yeni sezonda dizide olmayacak.

Ağustos ayı sonunda sete çıkacak olan dizinin 18 Eylül Cuma günü 5. sezonun ilk bölümü ile ekrana gelmesi planlanıyor.

İlk sezondan bu yana ekran başındaki izleyiciye ahlak dışı dayatmalarda bulunan ve kadrosu adeta sıfırlanan projenin 5. sezonda izleyici nezdindeki çöküşünün hızlanması bekleniyor.

Hollywood yıldızı Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya sert sözler: "Sen manyak bir katilsin"
Hollywood yıldızı Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya sert sözler: "Sen manyak bir katilsin"

Gündem

Hollywood yıldızı Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya sert sözler: "Sen manyak bir katilsin"

Sağlıklı fit kek: Gerçekten ıslak kekle farkı yok! Derin sohbetlerde yan yana dizilen dilimler: Güzel eşlikçisi
Sağlıklı fit kek: Gerçekten ıslak kekle farkı yok! Derin sohbetlerde yan yana dizilen dilimler: Güzel eşlikçisi

Kadın - Aile

Sağlıklı fit kek: Gerçekten ıslak kekle farkı yok! Derin sohbetlerde yan yana dizilen dilimler: Güzel eşlikçisi

FETÖ'den "Asırlık Gece" dizisine kirli operasyon! IMDb üzerinden organize saldırı
FETÖ'den "Asırlık Gece" dizisine kirli operasyon! IMDb üzerinden organize saldırı

Gündem

FETÖ'den "Asırlık Gece" dizisine kirli operasyon! IMDb üzerinden organize saldırı

Ekranlardaki ahlaksızlık gerçek hayata sıçradı! Reşit olmayan kızla dizi oyuncusu babası tarafından yakalandı
Ekranlardaki ahlaksızlık gerçek hayata sıçradı! Reşit olmayan kızla dizi oyuncusu babası tarafından yakalandı

Gündem

Ekranlardaki ahlaksızlık gerçek hayata sıçradı! Reşit olmayan kızla dizi oyuncusu babası tarafından yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23