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Sağlık 5 yaş üstü korona aşısı yapılacak mı?
Sağlık

5 yaş üstü korona aşısı yapılacak mı?

5-11 yaş Türkiye’de aşı olacak mı? Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın süre geride kaldı. 5 Ekim 2021 itibariyle ülkemizde tüm 12 yaş üstü bireyler için aşı randevusu tanımlandı. 12-17 yaş aşı uygulamasında veli onayı bulunuyor. 12 yaş altı çocuğu bulunanlar ise evlatlarına aşı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, küçük çocuklara aşı yapılacak mı? 12 yaş altına korona aşısı şart mı? 5 yaş üstü ne zaman aşı olur?

Yeniakit Publisher
2021-11-06 00:09:00 -
5 yaş üstü korona aşısı yapılacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Aşılama oranı yüksek olan Avrupa Kıtası’nda son haftalarda vaka artışının bir hayli arttığı Dünya Sağlık Örgütü’nce belirtiliyor. Her gün aramızda 200’ü aşkın vatandaş ayrılıyor. Hal böyle olunca aşı olmayan küçük çocuğu bulunanlar, aşı yaşının inip inmeyeceğini araştırıyor.

 5 yaş üstü korona aşısı yapılacak mı?

Pek çok ülkede 5-11 yaş arası çocuklara korona aşısı yapılmaya başlandı. Ülkemizde de 12 yaş altına aşı yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, “18 yaş ve üstü vatandaşımızı tanımladık. 12 yaş ve 17 yaş arası çocuklarımızı ise tercihe bağlı olarak tanımlamış olduk. 12 yaş altı Türkiye'de düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönem için şu an için doğru olmaz. Gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim” dedi.

Koronavirüs aşı randevusu al | e Devlet 3.doz aşı randevusu al
Koronavirüs aşı randevusu al | e Devlet 3.doz aşı randevusu al

Sağlık

Koronavirüs aşı randevusu al | e Devlet 3.doz aşı randevusu al

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