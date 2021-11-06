Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Aşılama oranı yüksek olan Avrupa Kıtası’nda son haftalarda vaka artışının bir hayli arttığı Dünya Sağlık Örgütü’nce belirtiliyor. Her gün aramızda 200’ü aşkın vatandaş ayrılıyor. Hal böyle olunca aşı olmayan küçük çocuğu bulunanlar, aşı yaşının inip inmeyeceğini araştırıyor.

5 yaş üstü korona aşısı yapılacak mı?

Pek çok ülkede 5-11 yaş arası çocuklara korona aşısı yapılmaya başlandı. Ülkemizde de 12 yaş altına aşı yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, “18 yaş ve üstü vatandaşımızı tanımladık. 12 yaş ve 17 yaş arası çocuklarımızı ise tercihe bağlı olarak tanımlamış olduk. 12 yaş altı Türkiye'de düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönem için şu an için doğru olmaz. Gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim” dedi.