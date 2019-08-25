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5. Uluslararası Su Sporları Festivali

- Festivalde su topu turnuvası birincisi Hırvatistan olurken, Türkiye ikinci, Gürcistan üçüncü sırada yer aldı

25 Ağustos 2019 Pazar 18:09
5. Uluslararası Su Sporları Festivali


İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve ilgili 4 federasyonla iş birliğiyle düzenlediği 5. Uluslararası Su Sporları Festivali sona erdi.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda bu yıl ikinci kez uluslararası statüde gerçekleştirilen organizasyon, iki gün sürdü. Organizasyonda yaklaşık 2 bin sporcu mücadele etti.

Festivali İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Başkan Danışmanları Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur da ziyaret etti.

Organizasyonda master sporcular, çocuklar ve engelli sporcular için yüzme yarışları, dragon boat yarışları, su topu turnuvası, modern pentatlon müsabakaları, su jeti ve fly board gösterileri olmak üzere 6 su sporu branşında etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'de ilk kez Uluslararası Su Sporları Festivali kapsamında düzenlenen açık su ada turu yarışında, 5000 metre genel klasman kadınlar birincisi 1.11.36'lık derecesi ile Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Nilay Erkal olurken, genel klasman erkekler birinciliğini 1.08.00'lık derecesi ile Kınalı Ada Su Sporları Kulübü sporcusu Arek Can Kuruğoğlu elde etti. 1500 metre yüzme yarışında kadınlarda Özlem Ör, erkeklerde Efe Erduran birinciliğe adını yazdırdı.

Festivalde su topu turnuvası birincisi Hırvatistan olurken, Türkiye ikinci, Gürcistan üçüncü, Slovenya ise dördüncü sırada yer aldı. Su topunun gol krallığını ise Türk takımından Efe Kuloğlu elde etti.

Organizasyonda, vatandaşlar için ekstrem su sporları gösterileri, konserler ve birçok etkinlik de düzenlendi.


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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 18:09
  1. 5. Uluslararası Su Sporları Festivali
  2. Spor İstanbul
  3. yüzme

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