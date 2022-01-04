5 ülkeden ortak bildiri! Böyle bir savaş asla kazanılamaz

Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD, nükleer cephaneliklerini saldırı amaçlı kullanmaya karşı olduklarını teyit eden ortak bir bildiri yayınladılar. Ayrıca nükleer silahsızlanma konusunda birlikte çalışmaya söz verdiler.

Pazartesi günü yayınlanan bildiride, "Nükleer bir savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini onaylıyoruz. Nükleer kullanımın geniş kapsamlı sonuçları olacağından, nükleer silahların var olmaya devam ettikleri sürece, savunma amaçlarına hizmet etmesi, saldırganlığı caydırması ve savaşı önlemesi gerektiğini de onaylıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Beş imzacı, "ikili ve çok taraflı yayılmayı önleme, silahsızlanma ve silah kontrolü anlaşmaları ve taahhütlerine" uymaya devam edeceklerini ve nükleer bombalarının birbirini veya başka bir devleti hedef almadığını iddia etti.

Dünyada sadece P5 olarak bilinen beş nükleer ülke, nükleer silahlara sahip değil. Hindistan ve Pakistan'ın ikisi de bu silahlara sahip ve İsrail'in nükleer bir cephaneye sahip olduğu biliniyor. Kuzey Kore'nin cephaneliği hakkında net bir bilgi olmasa da, birkaç nükleer test yaptığı bildiriliyor.

Gerilimin ortasında bildiri

Pazartesi günkü açıklama, bazı P5 ülkeleri arasındaki ilişkilerin tarihi bir gerilim noktasına gelmesiyle yayımlandı. Rusya ve ABD uzun süredir Amerikan nükleer bombalarının Avrupa'ya yerleştirilmesi konusunda tartışıyorlar ve Washington'daki yetkililer, son zamanlarda Moskova'yı Ukrayna'yı "işgal etmeyi " planlamakla suçlarken, Kremlin bu iddiaları reddediyor.

Bazı Kongre üyeleri, böyle bir işgalin olması halinde, nükleer güç kullanılması çağrısı yapmıştı.

NATO ve Moskova arasındaki müzakereler öncesinde ABD, nükleer silahlarını Avrupa topraklarından çıkaracağını belirtmedi. Beyaz Rusya (Belarus) Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, gerilimi tırmandırarak ülkesinin buna karşılık olarak Rus füzelerine ev sahipliği yapabileceğini öne sürdü.

Öte yandan ABD'li yetkililer, Çin'in nükleer cephaneliğini çarpıcı biçimde artırdığını iddia ediyor.

Pekin ise, Washington'un gerçekleri görmezden geldiğini söyleyerek, 'ilk kullanım' politikası olmadığını söyledi ve "Hiçbir ülkenin Çin'in nükleer silahları tarafından tehdit edilmeyeceğini" ileri sürdü.

Kaynak: star.com.tr