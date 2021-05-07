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Dünya 5 ülkeden Libya çağrısı
Dünya

5 ülkeden Libya çağrısı

Batılı 5 ülkenin Libya büyükelçilikleri, Ulusal Birlik Hükümeti ve Temsilciler Meclisine 24 Aralık'ta yapılması beklenen seçimlerin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 05:38:00 -
5 ülkeden Libya çağrısı

ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın Libya büyükelçiliklerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, seçimlerin belirlenen zamanda yapılmasına hazırlanmaları için kurumları desteklemenin önemi vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2570 sayılı kararının hatırlatıldığı açıklamada, Ulusal Birlik Hükümeti ve Temsilciler Meclisine 24 Aralık seçimlerini kolaylaştırma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Libya makamlarından, anayasa ve seçimlerin hukuki altyapısı üzerinde, daha önce belirlenen tarih olan 1 Temmuz'a kadar anlaşmaya varmaları istendi.

Siyasi ve güvenlik düzenlemelere ek olarak teknik ve lojistik hazırlıkların önemine dikkat çekilen açıklamada, "Seçimlere hazırlanmada temel rolü olan ilgili devlet organlarında, onları aksatacak herhangi bir değişiklik yapmak için uygun zaman değildir." ifadesine yer verildi.

BM öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de başkanlık ve parlamento seçimlerine gidilmesini kararlaştırmış ve seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere "Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi" organize edilmişti.

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