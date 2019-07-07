“5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali”nde madalya coşkusu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen “5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali” etkinlikleri kapsamında yüzme ve masa tenisi turnuvası düzenlendi.

İskenderun belediyesi ve Gençlik ve spor ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenen oldukça coşkulu ve heyecan dolu geçen spor yarışmalarında gençler yeteneklerini sergiledi.

Vali Zeki Şanal, yüzme havuzunda ve kapalı spor salonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Oldukça heyecan dolu müsabakaların yaşandığı festival spor etkinliklerinde İskenderun Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Ferit Ali Gündel, tüm sporcuları tebrik ederek ilçe spor müdürlüğü olarak her zaman gençleri sportif etkinliklerde buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Gündel, yaz spor okullarında yine birçok branşta çocukları spor ile buluşturduklarını, kurslara yoğun bir talep aldıklarını belirterek bu konuda ailelere de teşekkür etti.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise, spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini veren ve gençlere seslenen İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, “Sizler bu yetenek ile bu başarıyla devam ettiğiniz sürece biz size desteğimizi esirgemeyeceğiz. Özgüveni yüksek bir gençlik görüyorum karşımda. Hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.