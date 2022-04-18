5 suçtan sabıkalı uyuşturucu bağımlısı kız babasını öldürülmüştü! İndirim üstüne indirim aldı

2021 yılı Aralık ayında tartıştığı babasını göğsünden bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarpırıldı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kınalı da getirildi. Kınalı, suç tarihinde uyuşturucu madde krizine girmesinin ardından eve geldiğini belirterek "Evde annemle babam vardı. Bir buçuk yıl önce ayrılmışlardı ama babam 9 yaşındaki kardeşim bizde kaldığı için eve gelmişti. Ona görünmemek istediğim için odama geçtim. Bu sırada babam odaya geldi. Aşırı alkollüydü. Kapıyı tekmeleyip açtı." dedi.

'Öldürmeyi düşünmedim'

Babasının kendisine ağır hakarette bulunduğunu iddia eden Kınalı, mutfaktan aldığı bıçağı rast gele savurduğunu söyleyerek, "Asla ve asla öldürme amaçlı yapmadım. Öldürmeyi düşünmedim. Öldüğüne inanmadım bile. Yaklaşık 1 ay öldüğünü idrak edemedim. Uyuşturucu madde krizinde eve geldim. Ben sadece annemi ve kendimi korumak istedim. Babam alkol kullanıyordu ve geçimsiz biriydi. Benimle hep tartışırdı, şiddete dayanamıyorum. İlk küfrü de babam etti. Ben sonrasında ettim." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Kınalı, 'Takdir sizin' dedi

Mahkeme heyeti ilk celsede davayı karara bağladı. Heyet "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan sanık Cansel Dilara Kınalı’yı önce 14 yıl hapse çarptırdı. Maktulün kızı olan sanığa yönelik sözlü tartışmayı başlatması ve odasına girerek tartışmayı devam ettirdiğini dikkate alan heyet, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirdi.

Mahkeme, pişmanlığı da göz önünde bulundurarak sanığın, "Haksız tahrik altında neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan iyi hal indirimiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu

Sanık Kınalı hakkında hazırlanan iddianamede öz babası Mustafa Emre Kınalı’yı öldürdüğü belirtilerek Cansel Dilara Kınalı’nın "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.