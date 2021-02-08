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Eğitim 5. sınıflar açılacak mı? 1 Mart’ta 5. sınıflar okula gidecek mi?
Eğitim

5. sınıflar açılacak mı? 1 Mart’ta 5. sınıflar okula gidecek mi?

5. sınıflar hangi gün okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yüz yüze eğitime ara verildi. 22 Ocak Cuma gününe kadar öğrenciler uzaktan eğitime devam etti. 15 Şubat’ta yalnızca köy okullarında yüz yüze eğitim başlayacak. Diğer sınıflarla ilgili süreç ise 1 Mart’tan itibaren başlayacak. Peki, 5. Sınıflar ne zaman okula gidecek? 5. Sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? 5. Sınıflar 1 Mart’ta açılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 13:43:00 -
5. sınıflar açılacak mı? 1 Mart’ta 5. sınıflar okula gidecek mi?

Hangi sınıflar açılacak? 15 Şubat’a kısa bir süre kala milyonlarca kişi hangi sınıfların okula döneceğini araştırmaya başladı. 5. sınıflar okula ne zaman başlar?

5. sınıflar açılacak mı? 1 Mart’ta 5. sınıflar okula gidecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, “Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10. sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız birlikte. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız” dedi.

15 Şubat’ta köy okullarında tüm sınıflarda yüz yüze eğitim tam zamanlı olarak başlayacak. 1 Mart’ta ise ülke genelinde 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri yalnızca haftada iki gün okula gidecek. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ise  tam zamanlı olarak eğitime başlayacak. 5. sınıfların okullarına döneceği tarih ise henüz belli değil.

Tüm sınıflar ne zaman açılacak? Okullar tamamen ne zaman açılacak?
Tüm sınıflar ne zaman açılacak? Okullar tamamen ne zaman açılacak?

Eğitim

Tüm sınıflar ne zaman açılacak? Okullar tamamen ne zaman açılacak?

 

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