Hangi sınıflar açılacak? 15 Şubat’a kısa bir süre kala milyonlarca kişi hangi sınıfların okula döneceğini araştırmaya başladı. 5. sınıflar okula ne zaman başlar?

5. sınıflar açılacak mı? 1 Mart’ta 5. sınıflar okula gidecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, “Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10. sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız birlikte. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız” dedi.

15 Şubat’ta köy okullarında tüm sınıflarda yüz yüze eğitim tam zamanlı olarak başlayacak. 1 Mart’ta ise ülke genelinde 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri yalnızca haftada iki gün okula gidecek. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ise tam zamanlı olarak eğitime başlayacak. 5. sınıfların okullarına döneceği tarih ise henüz belli değil.