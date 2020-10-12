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Aktüel 5 PKK'lı teröristin Şırnak'ta teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi.
Aktüel

5 PKK'lı teröristin Şırnak'ta teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:29:11 -
5 PKK'lı teröristin Şırnak'ta teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi.
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