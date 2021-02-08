  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 5 PKK'lı terörist hakkında karar
Gündem

5 PKK'lı terörist hakkında karar

Bitlis ve İstanbul'da "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ile yardım ve yataklık yapmak" suçlarından gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 18:49:00 -
5 PKK'lı terörist hakkında karar

Bitlis ve İstanbul'da "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ile yardım ve yataklık yapmak" suçlarından gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, "Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ile yardım ve yataklık yapmak" suçlarını işlediği belirlenen kişilere yönelik Bitlis ve İstanbul'da 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Türkiye'yi kızdıracak skandal F-35 açıklaması!
Gündem

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak skandal F-35 açıklaması!

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Joe Biden yönetiminin, Türkiye'nin S-400 tedarikine karşılık olarak uygulanan F-35 ambargosunu kaldırmayaca..
Bakanlık duyurdu: Operasyon başlatıldı
Gündem

Bakanlık duyurdu: Operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Eren-8 Amanoslar Operasyonu'nun başlatıldığını açkladı.
Görülmemiş korner taktiği
Spor

Görülmemiş korner taktiği

Almanya Bundesliga 2'de Karlsruher ile Jahn Regensburg maçında daha önce görülmemiş bir korner taktiği uygulandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay