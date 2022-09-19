5 parti anlaştı! Yeni ittifak resmen kuruldu: İşte cumhurbaşkanı adayları

2023 seçimlerine doğru geri sayım sürerken yeni bir ittifak haberi Ankara kulislerini hareketlendirdi. Cumhur, Millet, Emek ve Özgürlük ittifakları derken dördüncü ittifak da kuruldu. "Türkiye İttifakı" için 5 parti anlaştı. Yeni ittifakın cumhurbaşkanlığı adaylığı için ise Sinan Oğan'ı destekleyeceği öğrenildi.

Yeni ittifak kuruldu haberi kulisleri hareketlendirdi. Seçimlere 9 ay gibi bir süre kalırken; Cumhur, Millet, Emek ve Özgürlük'ten ayrı dördüncü bir ittifak için daha partiler anlaştı. Yeni ittifakın yüzde 20'lik kararsız seçmeni hedefledikleri belirtilirken, cumhurbaşkanlığı adaylığı için hangi ismi destekleyecekleri de net.

Adları pek duyulmamış Türkiye'm, Ülkem, Turan, Yeni Yol ile Vatan ve Hürriyet partileri seçime girmek için birleştiği iddia edildi. Söz konusu iddiayı Halk TV'deki köşesine taşıyan gazeteci İsmail Saymaz, "Türkiye’m Partisi, çatı olmak için adını Türkiye İttifakı Partisi diye değiştirdi" ifadelerine yer verdi.

Türkiye İttifakı Partisi'nin cumhurbaşkanı adaylığında eski MHP milletvekili Sinan Oğan'ı desteklediği belirtilirken, Saymaz; Oğan'ın da bu bilgiyi doğruladığını yazdı.