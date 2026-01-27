5 milyonluk arabayla 2 milyonluk vurgun! Bunun adı bal gibi rüşvet

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği belirtilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası görülmeye başlandı. Duruşmada 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanık yargılanıyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

İddianamede Aziz İhsan Aktaş için 704 yıla kadar, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 415 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Türkiye'nin takından takip ettiği davayla ilgili Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında değerlendirmeler yapan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Milletin aklıyla alay etmeyin!" diyen Karahasanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Siz resmen Beşiktaş Belediyesi’nde ihaleyi Aziz İhsan Aktaş’a veriyorsunuz; karşılığında da işi legalleştirmek için aracınızı yüksek fiyata satıp; piyasada 5 milyona satacağınız aracınızı 7 milyona satıp 2 milyon fazladan kazanıyorsunuz. Kusura bakmasınlar bunun adı rüşvettir."