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5 milyon memur bu haberi bekliyor! Son gün 20 Ağustos

5 milyon memuru ilgilendiren zam trafiğinde artık sona yaklaşıldı. Yarın hükümetin yeni zam teklifi yapması beklenirken süreç için son gün 20 Ağustos.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:19
5 milyon memur bu haberi bekliyor! Son gün 20 Ağustos

5 milyon memuru ilgilendiren zam taleplerine ilişkin hükümet ve Memur-Sen arasındaki görüşmeler aralıksız sürüyor. 2 milyonu emekli toplamda 5 milyon memuru kapsayan zam görüşmelerinin bir bölümü bugün gerçekleştirilecek.

1 Ağustos’tan bu yana süren görüşmeler kapsamında 2020 ve 2021 yılına ilişkin memur maaş zamları belirlenecek.

Hükümet ve Memur-Sen tarafı bugün üçüncü defa bir araya geldiler. Hükümetin yarın Memur-Sen’e zam teklifini sunması bekleniyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Hükümet ve Memur-Sen tarafındaki pazarlıkların son tarihi 20 Ağustos olarak belirlendi. 20 Ağustos’ta zam oranına ilişkin mutabakata varılmazsa hakem kuruluna başvurulacak ve hakem kurulu 5 gün içinde zamma ilişkin kararını açıklayacak.

MEMUR-SEN'in istediği zam

Memur-Sen taban aylığına 200 lira seyyanen zam, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 yılı için 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için ise yüzde 2 oranında refah payı talebinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:19
  1. memur zammı

YORUM YAZ

  • Aslan akbeyAslan akbey23 dk önce
    Bu konular da öğretmenle mühendis arasındaki maaş farkı 90lardaki gibi olsa iyi olur. Zira millet üretimde mühendis olmaktansa 4 duvar arasında öğretmen olmayı tercih ediyor. Bu da öğreten ama üretemeyen yada üretmeyen topluma dönüşmemiş neden oluyor

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