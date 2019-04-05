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5 milyon kişinin verilerini ele geçiren zanlı yakalandı

Trabzon'da, yasa dışı internet sitesinin yöneticisi tutuklandı. Düzenlenen operasyonda, yaklaşık 5 milyon mail hesabı ve şifresi, nüfus cüzdan fotoğraf ve fotokopileri, mail hesaplarından alınmış hesap ekstreleri ve banka dekontları ele geçirildi.

05 Nisan 2019 Cuma 06:53
5 milyon kişinin verilerini ele geçiren zanlı yakalandı

Trabzon'da, yurt dışı bağlantılı yasa dışı internet sitesinin yöneticisi tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, Türkiye'den erişim engeli olan, VPN kullanılarak giriş yapılan internet sitesinde, kredi veya banka kartlarının bilgilerinin toplanmasıyasa dışı bahissahte kimlik, hackerlık, sanal para değişimi (bitcoin) gibi konuların yanı sıra terör örgütlerinin kullanılabileceği değerlendirilen illegal konularla üyelik sistemine dayalı şahısların bir araya gelerek irtibat kurdukları ve ICQ isimli anlık mesajlaşma programı kullandıkları tespit edildi.

İlgili internet sitesinde yöneticilik ve yasa dışı faaliyetler için aracılık yaptığı tespit edilen M.K. (22) gözaltına alındı.

Operasyonda cep telefonu, hard disk ve 2 flash bellek ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, yaklaşık 5 milyon mail hesabı ve şifresi, online oynanan oyunlara ait mail hesapları ve şifreleri, sosyal medya hesapları, nüfus cüzdan fotoğraf ve fotokopileri, mail hesaplarından alınmış hesap ekstreleri ve banka dekontları bulundu.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen M.K, "Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim yoluyla hırsızlık" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi" suçlarından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 06:36
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