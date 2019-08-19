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5 milyar dolar ihracat yapan ev tekstilinin hedefi 10 milyar dolar

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş adamları Derneği Başkan Adayı Hasan Hüseyin Bayram, "Ülke olarak ev tekstili ihracatımız 5 milyar dolar biz Avrupa’da birinci, dünyada dördüncüyüz.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:01
5 milyar dolar ihracat yapan ev tekstilinin hedefi 10 milyar dolar

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş adamları Derneği Başkan Adayı Hasan Hüseyin Bayram, "Ülke olarak ev tekstili ihracatımız 5 milyar dolar biz Avrupa’da birinci, dünyada dördüncüyüz. Dünya’daki ev tekstili ihracatından yüzde 4,5 pay alıyoruz" dedi.


TETSİAD’ın 27 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek genel kurulu öncesinde Bursa’daki üyelerini tek tek gezip projelerini anlatan Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş adamları Derneği Başkan Adayı Hasan Hüseyin Bayram, "Ülke olarak ev tekstili ihracatımız 3 milyar 500 milyon lira buna bavul ticaretini de eklersek 5 milyar dolara kadar çıkıyor. Biz Avrupa’da birinci, dünyada dördüncüyüz. Dünya’daki ev tekstili ihracatından yüzde 4,5 pay alıyoruz. Biz Çin, Hindistan ve Pakistan’ın ardından ev tekstili üretiminde dördüncüyüz. Bu manada önümüz açık, üyelerimize doğru pazar hedefleri suna bilirsek bizim bu ciroları arttırma şansımız var bizim sektörümüz yüzde elli kapasiteyle çalışıyor. İnşallah sektörümüzün önünde iyi hedefler ve doğru pazarlar koyarsak, bizim bu ciroları 10 milyar dolara kadar arttırma kapasitemiz var biz şuan ki ciroları yüzde elli kapasiteyle yapmaktayız. Bizim arkadaşlarımız 20 bin metre kare alanda çalışıyorlar. Ciddi bir sermaye birikimiyle yapılan çalışmalar bunlar. İnşallah bu kongre bize bir şans verir biz arkadaşlarla geliriz. sektörün bir çok problemini hallederiz" dedi.


"Hedefimiz 10 milyar dolar ihracat"


Ev tekstilini kamu oyuna ve Türkiye’ye tam tanıtamadıklarını ifade eden Bayram, "Bunun sebebi bizim ev tekstili ihracatçılar birliğimiz yok, bizim ev tekstili ham madde ihracatçıların içerisinde grup olarak gözüküyoruz. Aslında biz 4 milyar dolar ihracatı olan ve 10 milyar dolara kadar ihracat yapma kapasitesi olan sektörün kendi ihracatçılar birliğini kurması lazım, biz göreve gelirsek inşallah bunu kuracağız. Orada da kendi problem ve meselelerimizi birinci ağızdan yetkililerle ulaştırma ve tartışma şansı bulacağız" şeklinde konuştu.


"Binamızda açtığımız showroom’da üyelerimiz ürünlerini pazarlayacak"


Dernek olarakbine yakın üyeleri olduğunu belirten Bayram, "Bu üyelerimizin 400’ü İstanbul, 300 civarı Bursa ve 100 civarı Denizli’de onun dışında İzmir, Ankara ve Gaziantep’de bine yakın üyemiz var, bunların hepsi sanayi kuruluşları bizim bugün ki şartlarda üyelerimizin belirli sıkıntıları var bu kongreler tüm derneklerin kendilerini yenileme dönemi oluyor. Bizimde bu sıkıntılarımızı bertaraf edebilmek için böyle genç yetenekli arkadaşlardan bir ekip kurduk ve inşallah sektörümüzün bir çok sorununu halledeceğiz. Biz sektöre yenilikler getirmek istiyoruz. Başlıca yapmamız gereken vaatlerimizde varbiz dernek binamızı bir showroom’a dönüştüreceğiz. Farklı illerden gelen üyelerimiz bu dernek binasını showroom gibi kullanabilecekler ve müşterileriyle her türlü görüşmelerini bu ortam da yapabilecekler. Bizim dernekteki personelimizde her türlü ikramda bulanacak. Bizim sektörümüzde yetenekli elemanlara ihtiyacımız var üyelerimizin bir çoğu büyük oranda ihracatçı yetişmiş ihracat elemanlarımıza ihtiyacımız var bizim sektörümüz bütün dünyaya farklı tasarımlar sunan bir sektör bizim tasarımcılara ihtiyacımız var bu nitelikli elemanların yetişmesiyle ilgili üniversitelerle işbirliği yapacağız. Üyelerimiz açısından şöyle bir sorunumuzda var bugün ki şartlarda karlılıklar azaldı. Üyelerimiz karlı mal satmak istiyor ve satışlarını sürekli yapmak istiyorlar. Onunla ilgili bizim yeni pazarlar bulup üyelerimizin üyelerimizin istifadesine sunacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:01
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