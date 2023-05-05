5 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاِذَٓا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَاؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدٖيهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler; fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir belâ gelse hemen ümitsizliğe düşerler."



(Rûm Suresi - 36) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Bazı müfessirler 36. âyetteki ifade akışından “insanlara bir nimet tattırıldığında buna sevinmeleri”nden olumsuz biçimde söz edildiği anlamı çıktığını düşündükleri için, bunun Allah’ın lutfundan ötürü sevinç duymanın kötü görüldüğü mânasına gelmediğini, burada “sevinme”nin, şımarıkça bir tavır sergileme mânasında kullanıldığını belirtirler.

Ayrıca, Yûnus sûresinin 58. âyetinde ifade buyurulduğu üzere Allah’ın nimetleri ve lutfundan dolayı sevinmenin, O’na derin minnet duygusu ve samimi şükür eşliğinde olduğu takdirde, Allah Teâlâ’nın hoşnutluğunu kazanmaya vesile olacağını hatırlatırlar.

İbn Âşûr ise, âyetin zâhirine göre, buradaki sevinmeyi şımarıklık etme şeklinde açıklamaya gerek bulunmadığını ve âyetin şöyle yorumlanmasının uygun olacağını savunur: Allah’ın lutuflarına mazhar olduklarında nasıl ki bunun sona erebileceğini hatırlarından dahi geçirmiyorlarsa, aynı tutumun mantıkî sonucu olarak, başlarına sıkıntı geldiğinde de bunun ortadan kalkacağı ümidini yitirmemeleri ve sabretmeleri gerekirdi; oysa onlar hemen ümitsizliğe düşmektedirler (XXI, 100).

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Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 316-317

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Haramlardan sakın ki insanların en abidi (en güzel kulluk yapan bir kul) olasın.

Allah’ın taksimatına razı ol ki, insanların en zengini olasın.

Komşunu iyi davran ki mü'min olasın.

Kendin için sevdiğini / istediğini diğer insanlar için de sev / iste ki Müslüman olasın.

Çok gülme; zira fazla gülmek kalbi öldürür.”



Kaynak: Tirmizi, Zuhd, 2, H. No: 2305

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