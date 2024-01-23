5 maddede uyanık kalmaya çalışın! Şirket cihazlarınız kaybolursa bunları yapın

Günümüzde işletmeler, bağlantıda olmak ve üretken kalmak için akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler gibi taşınabilir cihazların kullanımına önem veriyorlar. Ancak şirket cihazları kayıp veya çalınma riskini de beraberinde getiriyor. Siber güvenlik şirketi ESET, bir cihazın yanlış ellere geçmesi durumunda yapılması gerekenleri beş maddede özetledi.

Şirket cihazınız kaybolursa ne yapmalısınız?

Bir şirket cihazının kaybolması veya çalınması stresli bir deneyim olsa da başınıza gelebilecek olası zararı sınırlandırmak için bir planınızın olması çok önemlidir. Bu pratik önlemleri takip ederek ve çalışanlarınız arasında iyi güvenlik uygulamalarını teşvik ederek, kayıp veya çalıntı cihazlarla ilişkili riskleri önemli ölçüde azaltabilir ve şirketinizin hassas verilerini koruyabilirsiniz.

Yapmanız gereken hususlar

Hemen bildirin Cihazınızın kayıp olduğunu fark ettiğiniz anda BT departmanınızı veya yöneticinizi bilgilendirin. Yetkisiz erişimi önlemek için zaman çok önemlidir.

Parolalarınızı değiştirin Cihazınız kurumsal hesaplara veya verilere erişim içeriyorsa, bu hesapların parolalarını hemen değiştirin.

Cihaz takibini etkinleştirin Varsa, cihazınızın yerini tespit etmek için izleme uygulamalarını veya hizmetlerini kullanın. Ancak kendi başınıza geri almaya çalışmayın.

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Hırsızlık ihbarında bulunun Cihazınız çalındıysa, polisle iletişime geçin ve onlara gerekli bilgileri sağlayın.

Uyanık kalın Herhangi bir şüpheli faaliyet için kişisel ve kurumsal hesaplarınıza göz kulak olun. Olağandışı davranışları BT departmanınıza bildirin.