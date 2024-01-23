  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu sahip çıkmıştı! CHP’li Büyükçekmece Belediye’sine yapılan rüşvet operasyonunda gözaltı ve tutuklama

Hükümetten istihdam için yeni karar: İthalatı devlet yapacak! Faş gelişme

Ne petrol ne doğalgaz! Patatesi olan herkes dönüp bir daha baktı! Şok sözler: 1 gram altın, işbirliği ile yaptılar

Devlet Bahçeli'den yerel seçim mesajı

Bir kent heyecandan yerinde duramıyor! 4 ayrı arazide petrol aramak için hükümete başvuru yaptılar

AK Parti’de ilçe adayları belirleniyor: Yük olan değil yük alan adaylar

Umreye değil de Kandil’e mi götürseydi? Topbaş hocamızı reddedip Lenin’i öven hokkabazlar!

Akaryakıt ve alışveriş ‘Göçü başladı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Başak Demirtaş'a destek! İstanbul'dan aday gösterilirse...

Japonya hükümeti: ultra gevşek para politikası krizi için faiz kararı
Teknoloji 5 maddede uyanık kalmaya çalışın! Şirket cihazlarınız kaybolursa bunları yapın
Teknoloji

5 maddede uyanık kalmaya çalışın! Şirket cihazlarınız kaybolursa bunları yapın

Yeniakit Publisher
2024-01-23 12:50:00 -
5 maddede uyanık kalmaya çalışın! Şirket cihazlarınız kaybolursa bunları yapın

Cihazınızın kayıp olduğunu fark ettiğiniz anda BT departmanına bilgi verin ve devamında bunları yapın!

Günümüzde işletmeler, bağlantıda olmak ve üretken kalmak için akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler gibi taşınabilir cihazların kullanımına önem veriyorlar. Ancak şirket cihazları kayıp veya çalınma riskini de beraberinde getiriyor. Siber güvenlik şirketi ESET, bir cihazın yanlış ellere geçmesi durumunda yapılması gerekenleri beş maddede özetledi.

Şirket cihazınız kaybolursa ne yapmalısınız?

Bir şirket cihazının kaybolması veya çalınması stresli bir deneyim olsa da başınıza gelebilecek olası zararı sınırlandırmak için bir planınızın olması çok önemlidir. Bu pratik önlemleri takip ederek ve çalışanlarınız arasında iyi güvenlik uygulamalarını teşvik ederek, kayıp veya çalıntı cihazlarla ilişkili riskleri önemli ölçüde azaltabilir ve şirketinizin hassas verilerini koruyabilirsiniz.

Yapmanız gereken hususlar

Hemen bildirin Cihazınızın kayıp olduğunu fark ettiğiniz anda BT departmanınızı veya yöneticinizi bilgilendirin. Yetkisiz erişimi önlemek için zaman çok önemlidir.

Parolalarınızı değiştirin Cihazınız kurumsal hesaplara veya verilere erişim içeriyorsa, bu hesapların parolalarını hemen değiştirin.

Cihaz takibini etkinleştirin Varsa, cihazınızın yerini tespit etmek için izleme uygulamalarını veya hizmetlerini kullanın. Ancak kendi başınıza geri almaya çalışmayın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hırsızlık ihbarında bulunun Cihazınız çalındıysa, polisle iletişime geçin ve onlara gerekli bilgileri sağlayın.

Uyanık kalın Herhangi bir şüpheli faaliyet için kişisel ve kurumsal hesaplarınıza göz kulak olun. Olağandışı davranışları BT departmanınıza bildirin.

PTT’nin akıllı cihazla kargo teslimi yaygınlaşıyor
PTT’nin akıllı cihazla kargo teslimi yaygınlaşıyor

Ekonomi

PTT’nin akıllı cihazla kargo teslimi yaygınlaşıyor

Akıllı cihazlardaki büyük tehlike! Hayatımızı böyle izliyorlar
Akıllı cihazlardaki büyük tehlike! Hayatımızı böyle izliyorlar

Teknoloji

Akıllı cihazlardaki büyük tehlike! Hayatımızı böyle izliyorlar

İşte uygulamanız gereken 10 pratik yöntem! Akıllı cihazınızı böyle koruyun
İşte uygulamanız gereken 10 pratik yöntem! Akıllı cihazınızı böyle koruyun

Teknoloji

İşte uygulamanız gereken 10 pratik yöntem! Akıllı cihazınızı böyle koruyun

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23