5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katından düşen kadın yaşamını yitirdi.
Kağıthane'de 5 katlı apartmanın en üst katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Akademi Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında oturan Güner Tekin (47) henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine bina önüne gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
İncelemenin ardından Tekin'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.