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5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 katlı bir binanın 3.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:49
5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Merkez Mahallesi 3140 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokaktaki 5 katlı binanın 3. katında bulunan Melih T. İsimli vatandaşa ait evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:49
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