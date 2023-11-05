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Yerel 5 katlı bina korna sesiyle yıkıldı! O anlar kamerada
Yerel

5 katlı bina korna sesiyle yıkıldı! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-11-05 16:33:00 - 2023-11-05 17:22:02

Elazığ’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı, korna sesi ile gerçekleştirildi.

Elazığ’da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Sanayi Mahallesi'nde ağır hasarlı 5 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.

5 katlı bina yıkıldı

Binanın belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi. İş makinelerinin müdahalesi ve ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı.

O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.


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