5 katlı bina korna sesiyle yıkıldı! O anlar kamerada
Elazığ’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı, korna sesi ile gerçekleştirildi.
Elazığ’da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Sanayi Mahallesi'nde ağır hasarlı 5 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.
5 katlı bina yıkıldı
Binanın belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi. İş makinelerinin müdahalesi ve ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı.
O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.