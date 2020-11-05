5 Kasım'a ait Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 81 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye’deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın verilerini paylaştı.
Türkiye’de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, iki bin 564 ağır hasta tespit edildi.