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Gündem 5 Kasım'a ait Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

5 Kasım'a ait Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 81 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 19:06:00 - 2020-11-05 19:20:50
5 Kasım'a ait Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye’deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın verilerini paylaştı.

Türkiye’de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, iki bin 564 ağır hasta tespit edildi.

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