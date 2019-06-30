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5 ilde kaçakçılara dev darbe! 430 kilo altınla yakayı ele verdiler

İstanbul polisi tarafından gümrük kapılarında kaçakçılık yapan zanlılara yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kaçak yollarla yurda sokulan 430 kilo altın ele geçirdi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

30 Haziran 2019 Pazar 13:26
5 ilde kaçakçılara dev darbe! 430 kilo altınla yakayı ele verdiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hava ve deniz limanları ile hudut kapılarını kullanarak kaçakçılık yapan 49 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yaklaşık 5 aydır süren takibin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Mersin, Konya, Adana ve Yozgat illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2’si gümrük memuru olmak üzere 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

430 kilo altın ele geçirildi

Operasyonda 356 kilo 300 gram altın zincir, 58 kilo 36 gram altın kolye, 13 kilo 623 gram altın yüzük, 110 gram altın, 50 adet çeyrek altın, 30 adet yarım altın, 20 adet tam altın, çok sayıda ziynet eşyasının yanı sıra 81 bin 46 adet sigara ve 6 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 20’si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıstan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 gümrük memurunun da aralarında bulunduğu 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon anı kameralara yansıdı. Kameralara şüpheli şahısların havalimanlarındaki hareketleri de yansırken, olaya ilişkin 14 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 13:26
  1. Yozgat
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Mersin
  5. Adana
  6. kaçakçılık operasyonu
  7. altın kaçakçıları
  8. gözaltılar var
  9. kaçakçılara büyük darbe
  10. gümrük kaçakçılığı

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