5 ilde kablo hırsızlığı operasyonu: 18 gözaltı

Samsun merkezli 5 ilde kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaklaşık 2 aydır, Samsun, Çorum, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'da fabrika, iş yeri ve elektrik tesislerinden kablo hırsızlığına ilişkin fiziki ve teknik çalışma yürüttü. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, 5 kentte belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.