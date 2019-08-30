5 ilde gün boyu kısa süreli yağışlar etkili olacak Meteoroloji 13.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’dekısa süreli gökgürültülü sağanak yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olması tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor" denildi.

Rüzgarın ise yağış esnasında kuvvetli esmesi beklendiği bildirilirken, bölge genelinde hava sıcaklığının 30 ile 33 derece arasında olacağı aktarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.