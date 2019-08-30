5 ilde gün boyu kısa süreli yağışlar etkili olacak
Meteoroloji 13.30 Ağustos 2019 Cuma 10:38
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’dekısa süreli gökgürültülü sağanak yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olması tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor" denildi.
Rüzgarın ise yağış esnasında kuvvetli esmesi beklendiği bildirilirken, bölge genelinde hava sıcaklığının 30 ile 33 derece arasında olacağı aktarıldı.
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