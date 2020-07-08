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Yerel

5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:57:00 -
5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 12’si Bylock kullanıcısı, 12’si de aleyhlerinde beyan, teşhis, Bank Asya artan hesap, örgütsel fişleme gibi deliller bulunan İzmir Barosuna kayıtlı bir avukat, Bursa Barosuna kayıtlı bir avukat, KHK ile ihraç iki emniyet müdürü, iki ihraç komiser yardımcısı, iki ihraç polis başmüfettişi, üç ihraç polis memuru, iki görevde öğretmen, bir adliyede görevli zabıt katibi, diğerleri de özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 24 şüpheliyi yakalamak amacıyla İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Nevşehir illerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, şüphelilerden 16’sı yakalandı. Ekiplerin sekiz kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında da yine bu sabah İzmir ve ilçelerinde beş şüpheliyi yakalamak amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi ve beş şüphelinin tamamı yakalandı.

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Yorumlar

dünyadönüyor

fetöcüleri pkklıları daeşcileri boş birakmamak lazım operasyonlara devam etmeli
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