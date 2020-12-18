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Gündem 5 ilde eşzamanlı operasyon! Polis sabaha karşı bastı
Gündem

5 ilde eşzamanlı operasyon! Polis sabaha karşı bastı

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde polis eş zamanlı operasyon düzenledi. 27 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda önceden belirlenen adresler basılırken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 08:32:00 -
5 ilde eşzamanlı operasyon! Polis sabaha karşı bastı

İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

27 şüpheli aranıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kimliklerini tespit ettiği 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde bir süre arama yapan ekipler, örgütle bağlantılı oldukları ileri sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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