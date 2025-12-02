  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Asgari ücret maratonu öncesi Bakan Işıkhan’dan Türk-İş’e sürpriz teklif!

CHP'nin borazanı Sözcü TV’de neler oluyor! Kovulan isimler dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz Türkiye emperyalist tuzakları bozacak!

Erman Toroğlu’ndan derbiye damga vuran iptal kararına olay yorum: Yapı var yalı var diye ağlamayın!

Katil ile şeytan görüştü

Galatasaray başladı Fenerbahçe bitirdi: 1-1

Efkan Ala Almanya'da! Türkiye Yüzyılı Avrupa'daki vatandaşlarımızın da refahı ve huzurunu artıracak

Baroda vekalet ücreti kavgası! Tahir Elçi’nin eşi kaydını sildirdi

Adalet kimin elinde? Emekli hakim, savcı kızını darp etti

Yargılanmamak için Gazze’yi ve bölgeyi kan gölüne çeviren katile af yolu açıldı! Herzog: İsrail’in çıkarları için....
Gündem 5 ilde borsada manipülasyon operasyonu: 10 gözaltı
Gündem

5 ilde borsada manipülasyon operasyonu: 10 gözaltı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
5 ilde borsada manipülasyon operasyonu: 10 gözaltı

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde yapılan operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

2 kentte borsada manipülasyon operasyonu: 6 zanlı yakalandı
2 kentte borsada manipülasyon operasyonu: 6 zanlı yakalandı

Ekonomi

2 kentte borsada manipülasyon operasyonu: 6 zanlı yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23