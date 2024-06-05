5 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





11- يُبَصَّرُونَهُمْؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدٖي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنٖيهِۙ

12- وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخٖيهِۙ

13- وَفَصٖيلَتِهِ الَّتٖي تُـْٔوٖيهِۙ

14- وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمٖيعاًۙ ثُمَّ يُنْجٖيهِۙ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(11-14) Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kişi, o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın!



(Meâric Suresi - 11-14) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:

O gün suçlu kişinin, en değerli varlıkları olan eşini, çocuklarını ve diğer yakınlarını, sevdiklerini, dahası bütün yeryüzündekileri gözden çıkaracak ölçüde dehşetli bir psikolojik bunalım, kaygı ve korkuya kapılacağı anlatılmaktadır. Müfessirler, burada ruh hali tasvir edilen “mücrim”in (suçlu) inkârcıları veya daha genel olarak günahkârları ifade ettiğini belirtirler.



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Zekâtını veren, misafire ziyafet çeken ve bir felaket anında başkalarına yardımda bulunan cimrilikten kurtulur.”



Kaynak: Buharî, Mezalim 8









GÜNÜN SÖZÜ:





