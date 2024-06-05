  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 5 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

5 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-06-05 05:27:00 -
5 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü'nü istifadelerinize (5 Haziran 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

11- يُبَصَّرُونَهُمْؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدٖي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنٖيهِۙ
12- وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخٖيهِۙ
13- وَفَصٖيلَتِهِ الَّتٖي تُـْٔوٖيهِۙ
14- وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمٖيعاًۙ ثُمَّ يُنْجٖيهِۙ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(11-14) Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kişi, o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın!

(Meâric Suresi - 11-14)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

O gün suçlu kişinin, en değerli varlıkları olan eşini, çocuklarını ve diğer yakınlarını, sevdiklerini, dahası bütün yeryüzündekileri gözden çıkaracak ölçüde dehşetli bir psikolojik bunalım, kaygı ve korkuya kapılacağı anlatılmaktadır. Müfessirler, burada ruh hali tasvir edilen “mücrim”in (suçlu) inkârcıları veya daha genel olarak günahkârları ifade ettiğini belirtirler.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Zekâtını veren, misafire ziyafet çeken ve bir felaket anında başkalarına yardımda bulunan cimrilikten kurtulur.”

Kaynak: Buharî, Mezalim 8



GÜNÜN SÖZÜ: 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23