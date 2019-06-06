5 gündür kendisinden haber alınamıyordu, ölü olarak bulundu Başkent Ankara'da ikamet eden ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Güvercin isimli vatandaş, yalnız yaşadığı dairesinde ölü olarak bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Güvercin (60), komşuları tarafından evinde ölü bulundu.



Cumhuriyet Mahallesi 2. Sokak'taki apartman dairesinde yalnız oturan Mehmet Güvercin'den 5 gündür haber alamayan komşuları, daireden gelen kokudan şüphelenerek akşam saatlerinde eve girdi. Yaşlı adamın hareketsiz yattığının gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güverci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Güvercin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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