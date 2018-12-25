0553 313 94 23

5 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Akgül, Antalya'da bulundu

Çorum'da 'Kıyafet almaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki Akgül Eryılmaz, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulundu.

25 Aralık 2018 Salı 16:57
5 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Akgül, Antalya'da bulundu

Çorum’da, 5 gündür kayıp olarak polis tarafından aranan Akgül Eryılmaz (18), Antalya’da bulundu.

Halası Kezban Kara'nın Kale Mahallesi'ndeki evinde 15 gün kalan Akgül Eryılmaz, perşembe günü, 'Kıyafet almaya gidiyorum' diyerek, kendi evlerine gitti. Akgül'ün geç olmasına rağmen dönmemesi üzerine Kezban Kara, inşaatta çalışan ağabeyi Aydın Eryılmaz'ı durumdan haberdar etti. Baba Eryılmaz da polis merkezine giderek, haber alamadıklarını kızının bulunması için yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp Akgül Eryılmaz için arama çalışması başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını da takibe aldı. 

Akgül Eryılmaz'ın Antalya’nın Manavgat ilçesinde kız arkadaşının evinde kaldığı belirlendi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eryılmaz'a ulaştı. Eryılmaz'ın evden kendi isteği ile ayrıldığını belirttiği öğrenildi. 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:57
  1. Çorum
  2. Aydın
  3. Akgül Eryılmaz
  4. kayıp arama çalışmaları
  5. 5 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Akgül
  6. Antalya'da bulundu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenci Derneğinden Milli Piyango ve yılbaşı tepkisi: Sen Müslümansın
    1. Öğrenci Derneğinden Milli Piyango ve..
    2. Köpek ölülerini kefenleyip belediye..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından..
    4. Eski Danıştay üyesine FETÖ'den 7,5 yıl..
    5. Yaşlı kadının şüpheli ölümüne 2 yıl..
    6. 2019 işsizlik maaşı ne kadar?
    7. FETÖ'nün hücre evleriden "F" serisi..
    8. İİT'den İslami Dayanışma Fonu'na..
    9. GÜNCELLEME - İstanbul'da taksilere..
    10. Düğmeye basıldı! 17 ilde dev operasyon
    11. Bilecik'te eğitime kar engeli
    12. Erzincan'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
    13. İlber Ortaylı'dan yeni 'cahil'..
    14. Trump'tan faiz açıklaması! 'Ekonomi..
    15. Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için..
    16. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a hakaret..
    17. Kan donduran olay! 9 ay gizledi,..
    18. Yakalanacağını öğrenen terörist..
    19. Asgari ücret zam sonrası işsizlik..
    20. Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz Ankara'da
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?