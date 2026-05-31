Gündem

5 gündür her yerde aranıyordu! Derede ölü bulundu

5 gündür her yerde aranıyordu! Derede ölü bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Olukkoyağı Mahallesi’nde kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Gök’ten acı haber geldi. 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Gök, bir dere yatağında ölü bulundu.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen İlyas Gök’ün kaybolmasının ardından bölgede arama kurtarma ekipleri, güvenlik güçleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Dağlık ve ormanlık alanlarda sürdürülen aramalar sırasında Gök’ün cansız bedenine bir dere yatağında ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Gök’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

İlyas Gök’ün vefatı, ailesi ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

