5 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi

Olay, Mudanya ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 Temmuz’da evden ayrılan Osman Altıkardeşler, 16 BSA 08 plakalı aracıyla en son Kurşunlu mevkiinde görüldü. Bir daha kendisinden haber alınamayan Altıkardeşler'in hayatından endişe eden ailesi, polis ve jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kara ve denizden arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 10 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalara dron ile de destek verilirken, Altıkardeşler’in epilepsi hastası olduğu ifade edildi.

Aracından 1 kilometre uzaklıkta bulundu

Trilye’de ormanlık alanda Osman Altıkardeşler’e ait aracı bulan AFAD, JAK, Jandarma ve NAK arama-kurtarma ekipleri harekete geçti. 69 yaşındaki Osman Altıkardeşler’in cansız bedenine aracından yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda ulaşıldı.