5 gün içinde yüzünüzdeki tüm izlerden kurtulun

Doğal ve bitkisel malzemeler kullanılarak elde edilen maskeler, cilt için başarılı sonuçlar elde edildiği işlemlerdir. Patates maskesi tüm ciltler için uygun olan bir maske türüdür. Yüzdeki lekeleri bu maske ile yok edebilirsiniz.

Patates maskesi

1 adet patates

Yapılışı

Patatesin kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin. Rendelediğiniz patatesin suyunu sıktıktan sonra bu suyu yüzünüze sürün. Yaklaşık 15-20 dakika kadar bekledikten sonra yüzünüzü bol su ile yıkayın. Bu maske haftada bir uygulanabilir.

Patatesin cilde faydaları

Patates; yaşın ilerlemesi, çevresel etmenler, genetiksel yapı gibi nedenlerden dolayı yüzde meydana gelen birçok sorunun giderilmesine yardımcı olur. Özellikle ciltte meydana gelen lekelenmelerin giderilmesinde oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra gözaltı şişliklerinde ve morluklarında da kullanılabilir. Ciltteki gözenekleri sıkıştırarak, cildin daha canlı ve dinamik görünmesine sağlar. Cildi güzelleştirerek estetik bir görünüm kazandırır.