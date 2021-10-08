5. Dünya Yatırımcı Haftası başladı! “Sermaye piyasamız büyüme potansiyeline sahip”

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen Dünya Yatırımcı Haftası’nın beşincisi bu yıl 4,6,8 Ekim’de İstanbul’da bir dizi çevrim içi etkinlik ile kutlanacak. Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen Gong Töreniyle başladı.

Finansal okuryazarlık

Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen törene, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İbrahim Öztop katıldı.



Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu gong töreniyle, bu güzel haftanın açılışını yapıyoruz. Bu etkinliklerle, özellikle finansal okuryazarlığa faydalı olmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.



Sermaye piyasasının, arz ve talep tarafında, önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Ergun, “Bu potansiyel sayesinde, Borsamız ve ülke ekonomisi açısından, önemli mesafeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu sağlamak için daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşıldığı, piyasa ihtiyaçlarına göre yeni ürün ve hizmetlerin geliştirildiği özetle, piyasaların büyümesine odaklandığımız bir hedef öngörüyoruz. Bu hedefte, aracı kurumlarımız bizim en önemli iş ortaklarımız yatırımcılar ise en kıymetli paydaşlarımızdır” değerlendirmesinde bulundu.

2,4 milyon yatırımcı

Ergun, 2020 yılının başında, 1,2 milyon olan yatırımcı sayısının, 2,4 milyona ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Bireysel yatırımcı sayısının artması, aynı zamanda sorumluluklarımızı da artırıyor ve biz bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Şeffaflığı ve doğru bilgi akışını teşvik eden bir ortam için çalışıyoruz. Diğer yandan, kurumsal yatırımcılar için de çalışmaya devam ediyor, portföylerini çeşitlendirebilecekleri ürünler geliştiriyoruz. Geniş bir yatırımcı tabanına ulaşılması hedefi, Sermaye Piyasası Kanunu’nun amaç kısmında yazdığı gibi, piyasanın, güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişine dayanıyor. İşte bu ortamın sağlanmasında, iki önemli taraf vardır. Bu iki taraf, aynı zamanda birbiriyle ilişkilidir ve birbirini etkilemektedir. Biri arz tarafında, diğeri talep tarafında. Arz tarafında, şirketlerin şeffaflığı. Talep tarafında ise yatırımcıların finansal okur yazarlığı. Biz, bir pazar yeri olarak, tasarruf sahipleri ile bu tasarrufları kullanmaya talip olanları bir araya getiriyor ve bu yapıda, en iyi teknik ve hukuki alt yapı hizmetlerini tesis etmeye çalışıyoruz.”

Tarihi artış yaşanıyor

TSPB Başkanı İbrahim Öztop da konuşmasında “Dijitalleşmenin ve pandeminin de etkisiyle küresel piyasalarda olduğu gibi sermaye piyasalarımıza olan yatırımcı ilgisinde de tarihi artışlar yaşanıyor” ifadesini kullandı.



Öztop, sermaye piyasalarının son yıllarda gerek arz gerekse talep tarafında önemli bir büyüme trendine girdiğini belirterek, “Gelecek dönemde İstanbul Finans Merkezi hedefimiz kapsamında yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcıları da ülkemiz sermaye piyasalarına daha güçlü bir şekilde çekerek büyümemizi sürdürülebilir bir şekilde güçlendireceğimize inanıyorum” ifadesini kullandı.