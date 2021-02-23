5. dönem PAEM sınav tarihi belli oldu! PAEM sınavı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 5. dönem PAEM sınav tarihi belirlendi.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 5. dönem eğitim sonu sınav tarihleri belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığı yayımladığı duyuruda yüzlerce kişi tarafından merak konusu olan 5. dönem PAEM sınav tarihlerini açıkladı.

5. dönem PAEM sınav tarihleri ne zaman?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini bitiren öğrencilerin eğitim sonu sınavları Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü’nde 3-5 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

PAEM'e girecek öğrencilere sınav tarihleri ve tebliğ işlemleri Öğrenci ve Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava girecekler.