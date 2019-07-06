5 doğal ürünün yan etkileri ve bilinmeyenleri

Bakım için en etkili ve sorunsuz sonuç veren ürünler, saf olanlardır. Bu herkesçe bilinir ve uygulanır. Kimyasal ürünlere kıyasla, saf ürünleri kullanmak daha iyi gibi görünse de bazı durumlara dikkat etmek gerekir.

1 - Zeytinyağı

Zeytinyağı oldukça faydalı olmasına rağmen, yağlı ciltlerin kullanması durumunda akne ve aşırı yağlanma gibi kalıcı sorunlar oluşturabilir.

2 - Aloe vera

Bitkisel bir ürün ne kadar zararlı olabilir? Her cilt tipi aynı reaksiyonu vermediği için, her bitki de direkt olarak uygulanmamalıdır.

Aloe veraa jelini yüzünüze sürdükten sonra güneşle temas ettirmek; deri altındaki hücrelerin yanmasına sebep olabilir. Ciltte lekelenmeler meydana gelebilir.

Aynı zamanda deri altında kist ve kir birikmesine de sebebiyet verebilir. Bu nedenle Her cilt tipi aloe vera kullanmamalıdır.

3 - Limon

Limonu cildinize direkt olarak uyguladığınız takdirde; derinin ph dengesini bozar ve tahrişlere sebebiyet verebilir.

Limon sürdükten sonra güneş ışığına maruz kalan kişilerin ciltlerinde "yanık" oluşma riski daha yüksektir.

Doğal

4 - Tuz

Tuzu saf haliyle cilde uygulamak kuruluk ve tahrişe sebebiyet verebilir. Bu nedenle şeker veya kahveyle karıştırarak uygulanabilir.

Cilt üzerindeki ölü derileri atmak için oldukça faydalı olan bu doğal ürünü, losyonlarınızla karıştırarak kullanmak daha iyi sonuçlar verecektir.

5 - Domates

Limonda olduğu gibi ph dengesini bozan domates, direkt uygulanmak yerine doğal ev yapımı yoğurtla birleştirilerek kullanılırsa, daha olumlu sonuçlar verebilir.