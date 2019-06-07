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5 dakikada yapılan taze fasulye | Fasulye nasıl saklanır? Nasıl yapılır?

Birçok etkisi olan fasulyeden kışın da istifade etmek isteyenler için püf noktaları topladık.

07 Haziran 2019 Cuma 16:15
5 dakikada yapılan taze fasulye | Fasulye nasıl saklanır? Nasıl yapılır?

Binbir derde deva yeşil fasulyeyi 5 dakikadan az bir sürede sofralarınıza koymak istiyorsanız bu mevsimde saklamalısınız. Özellikle püf noktalarına dikkat ettiğinizde, vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet haline gelecektir. İşte taze fasulyeyi saklamanın en pratik yolu.

Malzemeler

  • 5 kilogram fasulye
  • yarım kilo soğan
  • 1 kilo domates
  • 3 çorba kaşığı tuz
  • 3 tatlı kaşığı pul biber
  • yarım litre yağ
  • kaynar su

Yapılışı

Öncelikle fasulyeleri yıkayıp keserek bir kenara alın. 

Derin bir tencereye yağı alarak, soğanları yemeklik şekilde doğrayıp içine koyun. 

Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurup, temizlenmiş ve kesilmiş fasulyeleri ekleyin.

Tuzunu ve rendelenmiş domatesini ekleyip, fasulyeler kendinden geçene kadar pişirin. Ardından yarım litre kadar kaynar suyu ilave ederek pişirmeye bırakın.

40 - 45 dakika kadar kaynatın. Ocağın altı kapatılmadan kavanozlara eşit bir şekilde sıcak haliyle bölüştürün.

Sıcak haliyle kapaklarını kapatıp, kavanozları ters çevirip vakumlanmasını sağlayın.

12 saat boyunca bu şekilde dinlendirdiğiniz fasulyeleri, kapandığından emin olduğunuzda yerlerine kaldırabilirsiniz.

 

Saklama koşulları ve yapım aşaması

Kavanozların ağzı iyi kapatılıp, açılmadığı sürece 1 sene boyunca serin bir yerde saklayabilirsiniz.

Açtıktan sonra 3 gün içerisinde yemeği yapmanız en sağlıklı tüketim şekli olacaktır.

Kavanzoları 12 saat beklettikten sonra yerlerine yerleştirirken, ağzının açılıp açılmadığına bakarak, sağlam olanları saklamaya özen gösterin.

Kavanozu açtıktan sonra tencereye boşaltıp, yeteri kadar su ekleyip 5 dakika kaynatmanız yetecektir.

 

Şimdiden afiyet olsun..

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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