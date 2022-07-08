5 dakikada et döner tarifi: Ev yapımı kolay et döner nasıl yapılır?

5 Dakikada Et Döner Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kilo dana döş kıyma

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı süt

1 soğanın suyu

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1. 5 çay kaşığı tuz (tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

Kızartmak için :

Tereyağı

Döneri sarmak için :

Yağlı kağıt veya streç folyo

5 Dakikada Et Döner Tarifi Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeleri bir kabın içine alıp, 5 dakika yoğurun. Ardından, streç folyo veya yağlı kağıda sıkıca sarıp, rulo şekli verin. Derin dondurucuya kaldırıp, iyice donmasını bekleyin.

Pişirmek istediğinizde çıkarıp rahat kesebileceğiniz kıvama gelene kadar yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra ince ince dilimleyin. Hiç bekletmeden tereyağını erittiğiniz tavada, arkalı önlü çevirerek pişirin. Çok ince olduğu için bir iki dakikada pişiyor. İster pilavla, ister pita ekmeğiyle, isterseniz de iskender kebap şeklinde hazırlayarak afiyetle tüketin.

Döner harcını hazırladıktan sonra buzdolabının alt kısmında birkaç saat dinlendirip ardından derin dondurucuya kaldırırsanız dahada lezzetli olur. Soğan suyunu, rendenin ince tarafıyla soğanı rendeleyip süzgüden süzerek elde edebilirsiniz. Kıymanın yarısını kuzu döş, yarısını dana döş olarak da kullanabilirsiniz.

Muhteşem sosu, kızarma dengesi ve yanında verilen garnitürlerle en sevilen fast food ürünlerinden biri olan döneri evde, kıymadan yapmak ister miydiniz? Eğer cevabınız, "evet" ise tarifimize geçebiliriz.

Bu yöntem ile dönerinizi önceden hazırlayıp tek seferlik rulolar halinde derin dondurucuya koyabilir, pişirmeden yarım saat önce çıkarıp kullanabilirsiniz.

1 kg kıymadan 8 kişilik lezzet:

YAPRAK DÖNER TARİFİ

MALZEMELER

1 kilo orta yağlı dana kıyması

1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

2 adet soğan

3 diş sarımsak

4 çorba kaşığı irmik

3 çorba kaşığı yoğurt

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1,5 çay kaşığı kimyon

Pidesi için;

Yarım kilo un

1 çorba kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar ılık su

Servis için;

3-4 adet közlenmiş domates

3-4 adet közlenmiş sivri biber

Hazırlanışı;

Yoğurma kabının içerisine kıymayı alın.

Üzerine ayçiçeği yağını ekleyin. Ardından dövülmüş sarımsakla rendelediğiniz soğanı ekleyin ve harcınızı yoğurmaya başlayın. Karışıma irmik, yoğurt ve baharatları ekleyin. Macun kıvamına gelene kadar yoğurun. Tezgahınızın üzerine streç film koyun ve arasına hazırladığınız kıymalı harcın yarısını dökün. Elinizle ve streç yardımı ile kıymayı rulo hale getirin. Harcın diğer yarısı için de aynı işlemi tekrar edin. Hazırladığınız ruloları derin dondurucuda bir gün bekletin. Ertesi gün kızartmadan yarım saat önce rulolardan birini çıkarın ve dolabın alt katına bırakın. Bir rulodan 4 kişilik döner çıkacak. Pidenizi hazırlamaya başlayın. Bir yoğurma kabının içerisine unu alın ve ortasına havuz açın. Açtığınız havuza toz şeker, maya ve tuzu ekleyin. Yavaş yavaş ılık suyu ekleyerek yumuşak kıvamlı hamur elde edin. Dinlenmeye bırakın Yarım saat sonra hamurunuzu toparlayın ve ikiye bölün Pide şeklini verdiğiniz hamurunuzu 200 derece fırında pişirin. Alt-üst iyi bir şekilde kızaran pidenizi tereyağı ile yağlayın ve beklemeye alın. Hazırladığınız pideleri kare kare dilimleyin ve servis tabağına alın. Dolaptan çıkardığınız rulonun üzerindeki streci çıkarıp incecik kıyın ve tavada yüksek ateşte karıştırarak pişirin. Pidelerin üzerine kızaran yaprak dönerler ve közlenmiş sebzeleri ilave edin.