Pilav nasıl yapılır? Tane tane pilav tarifi
Birçok yemeğin yanına yakışan pilav tarifi,
Türk mutfağının olmazsa olmazlarından pilav akşam yemeklerimize, davet ve gün sofralarımıza eşlik ediyor. Şimiden afiyet olsun.
Tane tane pilav tarifi
Malzemeler
- Yarım çay bardağı şehriye
- 1 su bardağı pirinç
- 1 adet bulyon (tavuk veya et) isteğe bağlı et suyu da kullanabilirsiniz
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağından 2 parmak fazla sıcak su
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
Pilav yapılışı
Pilav yapmaya başlamadan önce pirinçleri iyice sıcak suda yıkayın. 7 - 8 su yıkadıktan sonra en az yarım saat sıcak suda bekletin. Pilav tenceresine sıvıyağı ekleyin. Üzerine şehriyeleri ekleyip kavurun. Renk almaya başlayan şehriyelerin üzerine suyu süzülmüş pirinçleri ekleyin. 1 dakika daha pirinçleri kavurun. Kavrulan pirinçlerin üzerine bulyonu parçalayarak ekleyin. Gerçek et sulu yapacaksanız üzerine koyulan su miktarından et suyunu çıkartarak yapın. Tuz ilave edildikten sonra kaynar suyu ekleyin. Pilavın rengi beyaz olsun istiyorsanız 3-4 damla limon suyu damlatın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar kapağını kapatıp pişirin. Afiyet olsun.
1 tabak pilav kaç kalori?
1 tabak pilavın kalori değeri 388 kcal'dir.