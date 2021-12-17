  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Pilav nasıl yapılır? Tane tane pilav tarifi
Kadın - Aile

Pilav nasıl yapılır? Tane tane pilav tarifi

Birçok yemeğin yanına yakışan pilav tarifi,

Yeniakit Publisher
2021-12-17 18:16:00 - 2021-12-17 18:33:54
Pilav nasıl yapılır? Tane tane pilav tarifi

Türk mutfağının olmazsa olmazlarından pilav akşam yemeklerimize, davet ve gün sofralarımıza eşlik ediyor. Şimiden afiyet olsun.

Tane tane pilav tarifi

Malzemeler

  • Yarım çay bardağı şehriye
  • 1 su bardağı pirinç 
  • 1 adet bulyon (tavuk veya et) isteğe bağlı et suyu da kullanabilirsiniz
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağından 2 parmak fazla sıcak su
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

Pilav yapılışı

Pilav yapmaya başlamadan önce pirinçleri iyice sıcak suda yıkayın. 7 - 8 su yıkadıktan sonra en az yarım saat sıcak suda bekletin. Pilav tenceresine sıvıyağı ekleyin. Üzerine şehriyeleri ekleyip kavurun.  Renk almaya başlayan şehriyelerin üzerine suyu süzülmüş pirinçleri ekleyin. 1 dakika daha pirinçleri kavurun. Kavrulan pirinçlerin üzerine bulyonu parçalayarak ekleyin. Gerçek et sulu yapacaksanız üzerine koyulan su miktarından et suyunu çıkartarak yapın. Tuz ilave edildikten sonra kaynar suyu ekleyin.  Pilavın rengi beyaz olsun istiyorsanız 3-4 damla limon suyu damlatın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar kapağını kapatıp pişirin. Afiyet olsun.

 1 tabak pilav kaç kalori?

1 tabak pilavın kalori değeri 388 kcal'dir. 

Elmalı güveç nasıl yapılır? Kolay tarif
Elmalı güveç nasıl yapılır? Kolay tarif

Kadın - Aile

Elmalı güveç nasıl yapılır? Kolay tarif

   
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay