Balon gibi kabaran gobit ekmek tarifi: Pita ekmeği tarifi, nasıl yapılır?

Gobit ne demek?

Türkiye'de bazı dönercilerde döner servisi için kullanılan bu ekmeğe gobit denir. Boşnakça'da börek anlamına gelir. Gobit ekmek dönercilerde bulunan bir ekmek çeşididir.

Gobit Ekmeği Tarifi İçin Malzemeler

1 kg un ( elenmiş olmalı)

10 gram yaş maya (1 paket)

3 çorba kaşığı ekşimiş sulu yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tuz

4-5 su bardağı ılık su

Üzeri için ;

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı ılık süt ( karıştırıyoruz)

Gobit Ekmeği Tarifi Nasıl Yapılır?

Hamur için belirtilen tüm malzemeleri derin bir kaba alıp (sıcaklığını hissetmelisiniz suyun) ılık su ile yoğurup, yumuşacık bir hamur yapıyoruz. 10- 15 dk. kadar yoğurduğumuz hamuru ağzı kapalı şekilde ılık bir ortamda 1 saat mayandırmaya bırakıyoruz, mayalanan hamur 2. kez tekrar yoğurup (havasını almamız gerekli) yumurta büyüklüğünde bezelere ayırıp, üzerini örterek yarım saat kadar daha dinlendirip ,her bezeyi un yardımı ile 2 cm kalınlıkta açıyoruz. Açılan ekmekleri yağlı kağıt şeriki tepsiye dizilip, üzerine fırça ile yoğurtlu süt karışımından sürüp ekmeklerin tepside kabarması için on dk. kadar bekletiyoruz. Ekmekler tepside mayalanırken, fırını 190- 200 dc iyice ısıtıyoruz. (Yaklaşık on dk.) Isınan fırının üste yakın katına tepsimizi sürüyoruz, üzeri kızarana kadar pişiriyoruz, fırını sık sık kontrol edin çabuk pişiyorlar ki kurumasın ekmekleriniz. (Fırın iyi ısınmalı ki, ani sıcaklık etkisiyle ekmeler balon gibi kabarıp içinin açılmasıyla cep dediğimiz kısımları oluşsun) (içerisine yeşillik, peynir, tavuk, köfte, et vs doldurmamız için oluşan kısım) fırından çıkan ekmekleri soğumaya bırakıyoruz.