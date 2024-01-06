5 çocuğu ve eşi sulama kanalında ölen şahıs tutuklandı
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 6 kişi kaybolmuştu.
Ulubağ Mahallesi Göbeklitepe civarında meydana gelen kazada, sürücü Hasan Ç.'nin yanı sıra eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) içinde bulunduğu otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarılmıştı.
6 kişinin hayatını kaybettiği kazada Hasan Ç. gözaltına alındı. Otomobilden atlayarak kurtulduğu iddia edilen Hasan Ç.'nin kazadan 5 ay sonra evlendiği İ.Ç. de gözaltına alındı.
Hasan Ç., başlatılan soruşturma kapsamında birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.Ç ise yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. (İLKHA)
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