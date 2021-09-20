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Dünya 5 Çin savaş gemisi Japonya kara sularına girdi
Dünya

5 Çin savaş gemisi Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 05:07:00 -
5 Çin savaş gemisi Japonya kara sularına girdi

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Söz konusu gemiler yerel saatle 10.00 sularında, tartışmalı bölgede Minami Kojima adasının 26 kilometre doğusuna yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler yerel saatle 11.40 civarında bölgeden ayrıldı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler tartışmalı Senkaku etrafında bu yıl 29. kez Japonya kara sularına girdi.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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