5 buçuk aylık bebeğini kaybeden futbolcu maç sonu gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, maçın bitiş düdüğünden sonra gözyaşlarını tutamadı ve takım arkadaşlarının tesellisiyle ayağa kalktı. Başarılı file bekçisinin, 5,5 aylık bebeklerini anne karnında kaybetmelerine rağmen müsabakada forma giydiği öğrenildi.

"Bebeğimiz için oyna"

İrfan Can Eğribayat, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, inanılmaz mücadele veren takım arkadaşlarını tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Ben normalde oynamayacaktım bu maçta. Dün eşimin yanına Ankara'ya gittim. Eşim bana 'bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de bakıyorum üç tane top direkten dönüyor. Bugün kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Maçla ilgili söyleyecek bir şey yok zaten. İyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ediyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Ben hocamıza da teşekkür ediyorum. Bana 'git 20 gün, 1 ay gelme' dedi ama ben takımımın yanında olmak istedim ve eşim de bunu çok fazla istedi. Bugün kazandık, uzun süredir kazanamıyorduk. Yukarıya çıkmamız lazımdı. Ben bunu bebeğimizin şansıyla olduğunu düşünüyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki bugün kazandık."