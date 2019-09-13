0553 313 94 23

5 bin personel alımı için başvurular başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) yapacağı yaklaşık 5 bin personel alımı için başvuru süreci başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:59
5 bin personel alımı için başvurular başladı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM)  alınacak personelden bin 146'sı mülakat ve uygulama sınavı yapılmadan, KPSS puan sıralaması esas alınarak, adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlayarak yerleştirilecek.

Bu kategoride alımı yapılacak sözleşmeli personel listesinde 10 orman endüstri mühendisi, 7 bilgisayar mühendisi, 9 makine mühendisi, 5 elektronik mühendisi, 12 inşaat mühendisi, 7 yazılım mühendisi, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant, 1 tekniker, 708 büro personeli, 200 ön lisans mezunu destek personeli ve 100 ortaöğretim mezunu destek personeli bulunuyor. Dün başlayan başvuru süresi 23 Eylül'de sona erecek.

Diğer yandan, bin 150 sözleşmeli orman mühendisi, 2 bin 700 sözleşmeli orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3 bin 850 personelin alımı da "KPSS puanı ve uygulamalı sınav" usulüyle yapılacak.

Zorlu arazi ve ekstrem iklim koşullarında orman yangını ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere birçok tehlikeli görevi ifa edecek bu personelin teknik bilgisi, yöneticilik yeteneği, fiziki yeterliliği, arazi çalışmalarına uyum kabiliyetini kapsayan uygulamalı sınav yapılacak. Sınavların her aşaması görsel olarak kayıt altına alınacak.

Meslek örgütleri (Orman Mühendisleri Odası), sendika (yetkili memur sendikası) ve sivil toplum kuruluşu (Orman Muhafaza Memurları Derneği) temsilcilerinden oluşacak 3 kişilik heyet, sınav yerlerinde sınava müdahale etmeksizin gözlemci olarak bulunabilecek. Adaylardan, alım yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar kişi çağrılacak. Bu kategorideki müracaatlar, 24 Eylül-7 Ekim döneminde yapılacak.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:59
  1. Orman Genel Müdürlüğü
  2. personel alımı
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş 6. randevuda
    1. Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş 6...
    2. Kara Havacılık Komutanlığı davasının..
    3. Eski KOSGEB Başkanı'na FETÖ cezası!
    4. Köy imamı 2 bin 400 kişilik aşureyi 7..
    5. DENİB “Senden İhracatçı Olur”..
    6. Uğur Dündar'a çok sert tepki: Sen..
    7. Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi'..
    8. Buğdayda rekolte üzdü, fiyat yüz..
    9. Bursa için fırtına uyarısı
    10. ATO, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin..
    11. Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'a..
    12. O Rum'un kimliği tespit edildi! KKTC..
    13. Bursalılara fırtına uyarısı
    14. Yılmaz: “Üretirsek hepimiz kazanırız”
    15. Kendisini bıçaklayan şahıs yaralandı
    16. FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında..
    17. Gözaltına alınan tefecilerden 10’u..
    18. Voltacar Ekibi Rektör Çalış’ı Ziyaret..
    19. CHP'li başkan tasarruf sözü vermişti!..
    20. Tavşanlı’da trafik kazası, 1 kişi..
    21. 4 günde 483 kaçak yakalandı
    22. HUDER’den annelere destek
    23. Bakanlık duyurdu! 5000 kişi alınacak
    24. Selim Tunçbilek: "Annelerimiz doğru ve..
    25. Fikret Orman: “Şerefimizle oynayıp,..
    26. Beylikova’da su motorlarının çalınması..
    27. Fikret Orman'dan ayrılık açıklaması
    28. Metin Oktay kabri başında anıldı
    29. Muğla’da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı
    30. (Özel) Kucağında bebek ile saniye..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!