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5 bin 850 ticari teknede Türk bayrağı dalgalanıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ticari teknelerin Türk bayrağı çekmesine büyük önem verdiklerini belirterek, “6 bin teknenin Türk bayrağı çekmesi hedefi belirlemiştik. Bugün 5 bin 850 ticari tekne Türk bayrağını dünyanın her yerinde başarılı şekilde dalgalandırıyor” dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:22
5 bin 850 ticari teknede Türk bayrağı dalgalanıyor

Arslan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de denizciliğin geliştirilmesi ve sevdirilmesi, iç suların daha aktif kullanılması yönünde uygulanan Kabotaj Kanunu’nun 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girdiğini anımsattı.

6.5 MİLYAR TL’LİK DESTEK

Cumhuriyet’in ilk yıllarından sonra demiryolları gibi denizciliğin de unutulan bir alan olduğunu dile getiren Arslan, “Son 15 yılda denizcilik sektörü, bir kaptanın oğlu olan Cumhurbaşkanımızın liderliği ve bir denizci olan Başbakanımızın önderliğiyle büyük mesafe kat etti” ifadesini kullandı.

Arslan, denizcilik alanında birçok yasal düzenleme ve altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerine işaret ederek, uluslararası arenada özellikle denizcilik sektöründe başarılı olabilmek adına çalıştıklarını vurguladı.

Kabotaj kapsamında yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi için muafiyet ve kolaylıklar getirdiklerini anlatan Arslan, bu çerçevede sektöre yaklaşık 6,5 milyar liralık destek sağladıklarını bildirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:22
  1. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
  2. Ulaştırma
  3. Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

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