'5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!

Bir dönem dünya tarım ambarı olan Türkiye, tarımda nereye savruluyor? İsrail, çantada müzakere konusu olarak tuttuğu tarım ve tohum üzerinden dünyayı zehirliyor. Tel Aviv, kendi vatandaşlarında, kendi ülkesinde yerli tohum izni veriyor. Ancak, sözkonusu başta Türkiye ve diğer ülkeler olunca, karanlık oyunlar çevriliyor. İslam düşmanı Siyonist İsrail’den en çok tohum alan ülke, Türkiye.