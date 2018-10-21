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5 bin 500 başpolis terfi ettirilecek!

2020 yılına kadar toplamda 5 bin 500 kıdemli başpolis ve başpolis memurunun, komiser yardımcılığına terfi ettirileceği bildirildi.

21 Ekim 2018 Pazar 11:47
5 bin 500 başpolis terfi ettirilecek!

2020'ye kadar toplam 5 bin 500 kıdemli başpolis ve başpolis memuru, komiser yardımcılığına terfi ettirilebilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'a göre, 45 yaşından gün almamış başpolisler ve kıdemli başpolis, gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olmaları ve eğitimlerini tamamlamaları halinde "komiser yardımcısı" olabilecek.

Başpolis alımı sonlandırılacak. Komiser yardımcısı olamayıp başpolis olarak kalanlara ilişkin idari düzenleme yapılarak "amir" pozisyonlarında görev yapmaları sağlanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı verilerine göre, lise ve ön lisans mezunu bin 880, lisans mezunu 3 bin 911 olmak üzere toplam 5 bin 791 başpolis ve kıdemli başpolis memuru görev yapıyor.

Emniyet teşkilatında lisans mezunu bin 851 başpolis, 2 bin 60 kıdemli başpolis bulunurken, başpolis ve kıdemli başpolis memuru kadrosundaki sayı bin 880.

1 Ocak 2018 itibarıyla 45 yaşından gün almamış 878 başpolis, bin 13 kıdemli başpolis görevini sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılacak sınavlarla 2018'de bin 500, 2019'da bin 500, 2020'de 2 bin 500 olmak üzere toplam 5 bin 500 başpolis ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcılığı rütbesine terfi ettirilebilecek.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 11:47
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Polis
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