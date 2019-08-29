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5 aydır kayıp şahsın ormanlık alanda cesedi bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde, yaklaşık 5 aydır aranan şahsın cesedi ormanlık alanda bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 01:48
5 aydır kayıp şahsın ormanlık alanda cesedi bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde, yaklaşık 5 aydır aranan şahsın cesedi ormanlık alanda bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nin yakınındaki ormanlık alanda, bir iskelet olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, iskeletin olduğu yerde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde ve iskeletin üzerinde yapılan aramada, Nurettin Yıldızöz adına kimlik bulundu. Yapılan araştırmada, Yıldızöz’ün ailesinin yaklaşık 5 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu ve Yıldızöz’ün arandığı öğrenildi. Ayrıca, olay yerinde yapılan incelemede Nurettin Yıldızöz’ün kendini asarak intihar ettiği ileri sürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yıldızöz’e ait olduğu ileri sürülen iskelet, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 01:48
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