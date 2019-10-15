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5 Avrupa ülkesinden skandal Türkiye hamlesi

Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek için BMGK'ye toplantı talebinde bulundu. Bu talep sonrası BM Güvenlik Konseyi yarın kapalı oturumda bir kez daha bir araya gelecek. İlk görüşmede üye ülkeler görüş birliğine varamamıştı.

15 Ekim 2019 Salı 22:46
5 Avrupa ülkesinden skandal Türkiye hamlesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri harekatını görüşmek üzere yarın ikinci kez toplanacak. İlk görüşmede üye ülkeler görüş birliğine varamamış, Avrupa ülkelerinin hazırladığı ortak açıklama ABD ve Rusya tarafından onaylanmamıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği üyesi Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin harekatını görüşmek için toplantı talebinde bulundu.

Yarın gerçekleşmesi beklenen görüşme, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri harekat sonrası bu gündemle yapılacak ikinci toplantı olacak.

Görüş birliğine varılamamıştı

İlk görüşmede üye ülkeler bir görüş birliğine varamamış, Avrupa ülkeleri Türkiye'ye harekatı durdurması çağrısı yapmıştı. Rusya ve ABD ise toplantının ardından kendi açıklamalarını yapmıştı.

Ne olmuştu?

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. güne girildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 olarak açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 7'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç'te.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 22:46
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Türkiye
  3. Birleşmiş Milletler
  4. Suriye
  5. Fransa
  6. Almanya
  7. İngiltere
  8. Polonya
  9. Belçika

YORUM YAZ

  • AlicanAlican9 dk önce
    Nükleer silahı olmayan hiçbir ülke tam bağımsız olamaz.
  • AkilAkil25 dk önce
    Akdeniz den biraz kemik alsaydı bu olmaz dibu köpeklerin kudurmasi normalbu rant savasi
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ32 dk önce
    Biz teröristlerle mücadele ederken ses batılılardan geliyor. O halde soru şu.; acaba esas terörist siz batılılarmısınız.????
  • emekli çavuşemekli çavuş37 dk önce
    SİZ....İLK...ÖNCE.....GELEN....SIĞINMACILAR...İÇİN.....VERDİĞİNİZ...SÖZÜ......TUTUN.............BEŞ....GÖÇMEN...SIĞINMACI...GELSE.....UYKUNUZ...DURAĞINIZ...KACIYOR.....SIKINTIDAN...İŞEYEMİYORSUNUZ...............................İKİ...YÜZLÜ.....NAMERTLER....

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