5 Avrupa ülkesinden skandal Türkiye hamlesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri harekatını görüşmek üzere yarın ikinci kez toplanacak. İlk görüşmede üye ülkeler görüş birliğine varamamış, Avrupa ülkelerinin hazırladığı ortak açıklama ABD ve Rusya tarafından onaylanmamıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği üyesi Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin harekatını görüşmek için toplantı talebinde bulundu.

Yarın gerçekleşmesi beklenen görüşme, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri harekat sonrası bu gündemle yapılacak ikinci toplantı olacak.

Görüş birliğine varılamamıştı

İlk görüşmede üye ülkeler bir görüş birliğine varamamış, Avrupa ülkeleri Türkiye'ye harekatı durdurması çağrısı yapmıştı. Rusya ve ABD ise toplantının ardından kendi açıklamalarını yapmıştı.

Ne olmuştu?

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. güne girildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 olarak açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 7'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç'te.